Maxima töötajad säästavad uue jäätmekäitlussüsteemiga ligi 400 puud nädalas

Kuna üks tonn pappi ehk kolm papipalli säästavad metsas 17 puud, siis kui arvestada, et Eesti Keskkonnateenuste jäätmekäitlusesse saabub Maximalt 2-3 korda nädalas 21-22 tonni papipalle, siis ainuüksi seeläbi säästab jaekett juba nädalaga 391 puud. Lainepapi ja muu pabermaterjali kõrval sorteeritakse Maxima kauplustes teisesed pakendid eraldi veel nii läbipaistev kui värviline kile, puidust kastid, muud liiki puitjäätmed ning plastmasskastid, mis varem läksid kõik ühte konteinerisse.

Neist papp, läbipaistev kile, puitkastid ja plastkastid tagastatakse logistikakeskusesse. „Meie jaoks ei too see tegevus täiendavat ajalist või logistilist kulu, kuna kaubavedu kaupluste vahel toimub nagunii igapäevaselt. Seega on selline lisategevus meie jaoks CO2 neutraalne,“ märkis Maxima Eesti kaubandusosakonna juht Diana Gegelyte.

Tema hinnangul on Maxima meeskond uue jäätmekäitlusprotsessi käivitamisel teinud lühikese ajaga väga head tööd, parandades sellega ettevõtte sotsiaalse vastutustundlikkuse taset mitme punkti võrra. Kuigi uute protsesside ettevalmistamine, nende kirjeldamine ja sadade inimeste koolitamine ligi sajas erinevas üksuses oli paras väljakutse, võtsid töötajad muudatuse väga hästi vastu, kinnitas ta.

Maxima Eesti kaubandusosakonna juht pakub, et see oli osalt nii lihtne ka seepärast, et järjest enam mõistetakse ühiskonnas laiemalt keskkonnahoiu tähtsust ning seeläbi näevad ka Maxima töötajad, kuidas oma igapäevatööd tehes panustavad nad millessegi märksa suuremasse. „Loomulikult on protsessid töötajate jaoks uudsed, seega peame neid endiselt toetama ja tuletama meelde, kuidas erinevaid jäätmeid õigesti sorteerida,“ tõdes Gegelyte.

Eesti Pakendiringluse juhatuse esimehe Alder Harkmanni sõnul on tal siiras rõõm näha, kuidas need muudatused on viimastel kuudel Maximas sisse viidud ja õiges suunas toimetatakse. „Kõik on ikka inimestes kinni,“ märkis ta.