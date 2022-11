Šveitsi-Eesti koostööprogramm hoogustab Eesti elu 27 miljoniga

Sõda on sundinud Ukrainast põgenema miljonid inimesed. Rahandusminister Annely Akkermanni sõnul peame tegelema nende ühiskonda lõimimisega. „Eesti keele õppimine on lõimumisel üks olulistest võtmeteguritest. Eestikeelne haridus peab olema kättesaadav kõigile, see on oluline alustala,“ selgitas rahandusminister Akkermann lisades, et sõjast tingitud energiakriisis ja inflatsioonikeerises, ei saa kalduda kõrvale ka kliimaleppe eesmärkidest ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsest. „Šveitsi tugi Eestile neis küsimustes on olulisem kui pelgalt rahaeraldus- meil on ühised arusaamised ja huvid riikide ees seisvate probleemide lahendustest.“