Keskkriminaalpolitsei ja FBI pidasid kinni $575-miljoni krüptokelmuses ja rahapesus kahtlustatavad ettevõtjad

Uurimises praeguseks kogutud info kohaselt lõid kahtlustatavad, Sergei Potapenko and Ivan Turõgin, Ponzi skeemina toimiva ettevõtte. Inimesi kutsuti investeerima krüptokaevandusse HashFlare. Kahtlustuse kohaselt kasutati investeeringutena saadud raha mittesihipäraselt ega arendatud krüptoraha, millesse inimesed investeerisid. Ettevõttel oli sadu tuhandeid kliente üle maailma ning võimalik kahjusumma on kahtlustuse kohaselt üle poole miljardi euro. Kuritegelikul teel saadud tulu legitimeerimiseks osteti kinnisvara ja kasutati riiulifirmasid.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross rääkis, et kahe riigi koostöös läbi viidav uurimine on olnud pikaajaline ja väga mahukas. „Selle uurimise mastaapi ilmestab, et tegemist on teadaolevalt ühe suurima kahjusummaga kelmuse uurimisega Eestis. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et kahtlustatavad kinni pidada. Selles uurimises on olnud väga oluline roll rahvusvahelisel koostööl, sest oleme algusest peale teinud USA kolleegidega koostööd,” kirjeldas Gross.

Oskar Gross kinnitab, et politsei tähelepanu on krüptovaldkonnale suunatud, näiteks alles oktoobri alguses pidas keskkriminaalpolitsei kinni investeerimiskelmuses kahtlustatavad, kes olid seotud virtuaalvääringuga Dagcoin. „Vaieldamatult on krüptorahaga seotud uurimised keerulised ja võtavad kaua aega, kuid õiguskaitseasutused teevad kõik võimaliku, et neid kuritegusid lahendada. On mitmeid seaduslikke viise, kuidas krüptoraha valdkonnas ettevõtlusega tegeleda ning pettustel ei ole kohta,“ lisas Gross.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul on õiguskaitseasutuste eesmärk kuritegude toimepanemist pärssida ning õigusrahu taastada. „Kuritegevus ei tohi ära tasuda ning õiguskaitseasutused tegutsevad selle nimel, et need, kes kuriteo läbi kannatada saanud on, ka menetluse tulemusel oma vara tagasi saaksid. Tehnoloogilised võimalused on avardanud ka kelmide kuritegelike eesmärkide täitmist ning seetõttu tuleb enne oma vara kellelegi usaldamist teha põhjalikku eeltööd, sest sarnase kogemusega inimesi võib olla kõikjal maailmas. Eesti on rahvusvaheliselt hinnatud koostööpartner ning teeme tihedat koostööd erinevate riikide ametkondadega, kuid sellest hoolimata on oma vara hoida lihtsam, kui seda kriminaalmenetluste ja kohtuprotsesside kaudu tagasi saada.“

Eestis toimusid kinnipidamised ja läbiotsimised USAs käimasoleva kriminaalmenetluse raames. Politseioperatsiooniga on seotud üle 100 politseiniku, sealhulgas ligi 15 USA föderaalametnikku.