Tartu Ülikooli loodusteadlased on maailmas endiselt mõjukad

Võrreldes möödunud aastaga on ülevaates vähem Tartu Ülikooli teadlasi. Laugu sõnul peituvad selle põhjused ilmselt statistikas ja neid on keeruline hinnata. „Võib näiteks olla, et teadlaste viidatavuselt edukas aasta on jäänud analüüsist välja ja uued publikatsioonid pole jõudnud piisavalt viiteid koguda, või on valdkondlikud lävendid mingil põhjusel kerkinud ja nende ületamine muutunud keerulisemaks. Selliste ülevaadete ja näitajate puhul on kõikumised täiesti tavalised. Lisaks on alati võimalus, et meie teadlaste publikatsioonid ei jõua lihtsalt enam sellisele ülikõrgele mõjukuse tasemele,“ märkis Lauk.