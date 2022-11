Tõstjad võtsid Leedust üllatusvõidu

Ahti Uppin selgitas, et Roomet läks liiga enesekindlalt algraskust 110kg rebima. Avakatse ebaõnnestus, kuid teine katse oli juba edukas. “Meil oli plaanis 110, 118, 123 kg, aga mis siis nüüd?” oli treener mõtlik. “Tellisin Roometile viimaseks katseks 117kg, et veidi puhata ja siis mõne aja pärast 120kg. Kolmas katse ja ei rebinud.”

“Üllatuseks oli see, et kui õhtul pärast viimase grupi etteastet punktid kokku löödi, siis SK Vargamäe võitis esikoha. Teise koha sai korraldajaklubi SK Degažiai ja kolmandaks jäi SK Vilnius. Seda ei osanud uneski ette näha, et võidame. Olime varem võitnud antud võistlustel vaid korra kolmanda koha,” sõnas Uppin. “Märkimist väärib ka 13aastase Inger Iris Prantsi õnnestunud võistlus, kus lõpuks kuuest katsest õnnestus vaid kolm, aga neiu püstitas siiski kokku kaks Eesti U13 rekordit kehakaalus üle 71kg. Rebimises 56kg ja summas 121kg. Tõukamine jäi raskusele 65kg, mis on Irise isiklik rekord. Rekordnorm on 67kg, vaja tõugata 68kg. See oli plaanis, aga teisel katsel 65kg jäi Irisel tõukamata ja tuli kolmandal katsel uuesti üritada. Kehakaalus tuli Irisele teine koht.”