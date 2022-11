Jõuluvana majakesed võtavad oma kohad sisse

Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm ütles, et Arctic Finland House´i puidust paviljon on linnal juba aastaid tagasi välja ostetud ning seisab jõuluvälisel ajal Paide Sookure lasteaia õuel, "Talviti toome selle keskväljakule, et jõuluvanale lastega kena kohtumispaik teha," sõnas ta.