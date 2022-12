Projekti „Madalasüsinik spordihalli ehitusprojekt“ alusel rajatakse Valgehobuse kinnistule uus spordihall. Hoone on projekteeritud kinnistu ida-kagupiiri lähedusse.

Projekteeritav hoone on kavandatud ehitusaluse pindalaga 598 m2 ja kõrgusega 8,0 m. Spordihalli pikkus on 30,6 m ja laius 17,4 m. Spordihalli on kavandatud täismõõtmetega korvpalliväljak, mis annab võimaluse harrastada seal lisaks pallimängudele ka teisi spordialasid sõltumata ilmast.