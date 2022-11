Linnameeskonna kodumängude korraldus on Premium liiga parim

Paide Linnameeskonna turundus- ja kommunikatsioonijuht Marek Tiits selgitas, et igal Premium liiga kodumängul viibib kohal jalgpalliliidu määratud inspektor. "Tema ülesanne on mängu tehnilisi nüansse ning sujuvust kontrollida ja vajadusel sekkuda. Samas on tema töö ka hinnangu andmine mängu korralduspoolele üldiselt," märkis ta.