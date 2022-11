Mõisate müük võib võtta aega aastaid, kuid see ei ole lootusetu

Neile, kes sõidavad mööda Albu kanti jäävast Seidlast, torkab silma, et Seidla mõis on müügis. Kuigi seda on püütud müüa juba mitu aastat, pole praegune omanik kaotanud lootust kompleksile hea peremees leida. Kinnisvaraportaalide andmetel on praegu avalikus müügis üle Eesti 40 mõisat, neist peale Seidla ka Norra ja Rava Järvamaal.