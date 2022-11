Uuring: rongi peetakse turvaliseks ja usaldusväärseks sõiduvahendiks, kuid kriitikat pälvib ülerahvastatus

“Uuringu tulemusi nähes on rõõm tõdeda, et Elroni mainet hinnatakse jätkuvalt kõrgelt – 60% eestimaalastest peab seda heaks ning 16% suisa väga heaks,” rääkis Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.

Kõrgelt hinnati muuhulgas mugavust, head teenindust, rongide kiirust ja sõidugraafikute täitmise täpsust, rongide puhtust ja mugavat piletisüsteemi. Kulderknup lisas, et uuring andis veel kinnitust, et võrreldes teiste transpordivahenditega omistatakse Elronile enam keskkonnasõbralikkust ning suurema pagasi transportimise võimalust.

Kriitilisema hinnanguna toodi aga uuringus välja rongide ülerahvastatust ning istekohtade puudust, mis avaldavad antud hinnangutele ja tehtavatele valikutele mõju. "Siinkohal juhime tähelepanu, et Elron teenindab igapäevaselt umbes 20 000 reisijat ning meil on üle 200 väljumise päevas. Tippaegadel on nõudlus rongiliikluse järele suurem ning kindlasti planeerime populaarsematele väljumistele pikemad koosseisud," ütles Katrin Kulderknup.