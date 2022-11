Paide kuldab detsembrist uued elanikud hüvedega üle

Elanike sissekirjutus on omavalitsuste jaoks olulise tähtsusega, kuna iga tööl käiva inimese pealt laekub linna või valla kassasse osa tulumaksust, mis omakorda on omavalitsuste üks peamisi tuluallikaid. Omavalitsused pööravad elanike registreerimisele suuremat tähelepanu just aasta lõpus, kuna tulumaksu arvestus käib iga aasta 1. jaanuari seisu järgi. Kohalikele omavalitsustele arvestatakse tulumaksu iga tööl käiva isiku maksustatavalt tulult 11,96%. Näiteks kui inimene teenib igas kuus Järvamaa keskmist brutotöötasu, mis augusti seisuga oli 1395 eurot, laekub omavalitsusele sellest 11,96% ehk 166,84 eurot. Käesoleva aasta esimese üheksa kuuga on Paide linnale tulumaksu laekunud 7 662 940 eurot.