Paide gümnaasium püüab tähtsat preemiat

„Tänavune mitmekesine ja arvukas saak ideekorjelt näitab, et meie ühise pärandi hoidmine ja arendamine on väga paljudele oluline ja südamelähedane,“ ütles Muinsuskaitseameti peadirektori kohusetäitja Mirjam Rääbis. „Seekordsete nominentide puhul paistab silma erakordne entusiasm ja pealehakkamine ning ei ole liialdamine öelda, et tänu kõigile neile on meid ümbritsev väärtuslikum ja tähenduslikum.“