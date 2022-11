Kohviautomaat vahetas asukohta

Türi kohviautomaat seati eelmise aasta detsembris paika kesklinnas asuva ärihoone juurde, ent käesoleval nädalal avastasid kohvisõbrad, et see on sealt kadunud. Kohviautomaadist ilma kevadpealinlased siiski ei jäänud, sest see vahetas lihtsalt asukohta ja nüüd tuleb sammud seada mõnikümmend meetrit eemale, kultuurikeskuse juurde.