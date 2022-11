Koeru õpilased viisid äravisatava koolitoidu koguse miinimumini

Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson andis teada, et Koeru keskkoolis visati nädala jooksul õpilaste taldrikutelt ära 31.4 kg toitu, mee teeb õpilase kohta päevas keskmiselt 22g toitu. „Antud tulemusega jääb Koeru keskkool 46. kohale,” lisas ta. „Eelmisel aastal visati Koeru keskkoolis ära 34.5 kg toitu. Seega, number on aastaga vähenenud.”