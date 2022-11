Veskisilla omanik Indrek Mardo ütles siis, et ta ei soovinud müügikuulutusele hinda panna, kuid muidu ei saa kuulutust sisestada ja seetõttu ta panigi kümme eurot.

Mardo selgitas, et soovis kuulutusega teada saada, mis hinda Veskisilla eest pakutakse ja lisas, et kui pakkumine on hea, siis äris lüüakse alati käed.