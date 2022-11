Aasta tegu tehti Paides

"Kultuuripärand on taastumatu ressurss ning kui see hävib, seda enam tagasi ei saa. Teeme täna eriti suure kummarduse neile tegusatele inimestele, kes meie mälestisi hoiavad, uurivad ja taastavad või ajaloolistesse keskkondadesse väärilisi lahendusi loovad. Teie panusel, mis hoiab ka tulevaste põlvkondade kultuurilist ja ajaloolist mälu, on kulla kaal," ütles kultuuriminister Piret Hartman.