Selgus kool, kus raisatakse kõige vähem toitu

Toidujäätmete kaalumise aktsiooni on Daily koolisööklates läbi viidud juba neli aastat. Keskkonnakuu jooksul korraldatakse koolides ka Tuleviku koolitoidu ideekonkurssi, mille käigus loovad õpilased videosid sellest, kuidas tuleks nende arvates juurutada koolisööklates keskkonnahoidu, et koolitoitlustus oleks tervislik, toitev ja säästlik.

Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia AS on Eesti suurim koolitoitlustaja, kes pakub toitlustust 77 koolis ja 47 koolipuhvetis üle Eesti.