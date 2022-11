Järvamaa laulu- ja tantsupidu «Hingesugulane» pühendub inimestele ja kodukohale

Järvamaa laulu- ja tantsupeo «Hingesugulane» kunstiline juht ja tantsupeo kontserdi lavastaja Kätlin Merisalu on läbi ja lõhki rahvatantsija, kes on tantsupidudel olnud küll tantsija, saatja, juhendaja, nurgajuht ja assistent, jõuab peagi kahe suure verstapostini: mai lõpus on Paide kesklinna staadionil tema juhtimisel rahva ees maakonna tantsupidu ja juba suvel on tal täita oluline roll üleeestilisel noorte tantsupeol.