Tagasi Ukrainasse kippuvaid sõjapõgenikke ootab korter, kus pole enam kööki ega elutuba

Päeval, mil sõda algas, olid ema ja tütar teel haiglasse, sest Oksana ema vajas ravi. «Alguses ei saanud me midagi aru, kuid vend saatis mulle sõnumi, kas ma tean, et sõda on alanud. Kui jõudsime Kramatorski linna, kus oli haigla, siis oli juba kuulda, et lennujaama pommitatakse,» meenutas Oksana.