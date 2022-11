Ott Tänak tõi maailma täpseimale ralliennustajale kastanid tulest välja

Eesti tipprallisõitja Ott Tänak tõenäoliselt ei tea, et Järva-Jaani amatöörralliennustaja Riina Seire uskus temasse WRC Jaapani etapil sedavõrd, et teenis just Tänakule ennustatud teise koha eest ennustusplatvormil WRC Fantasy korralikud punktid, säilitas liidrikoha ja võitis läbi hooaja kestnud ülemaailmse ennustus­võistluse.