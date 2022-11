Aastalõpupidude paus sai läbi

Koeru kultuurimaja saatis teabe aastavahetuspeo kohta välja eelmise nädala teises pooles. «Meil on maja täis!» ütles kultuurimaja juht Eva Linno juba sel teisipäeval. See tähendab, et piletid on välja müüdud ja 30. detsembril löövad peol tantsu need, kes küllaltki kiiresti reageerida jõudsid. Linno selgitusel on pärast kaht aastat, mil aastalõpupidu koroona tõttu pidamata jäi, tegemist ka veidi erilisema sündmusega, sest kultuurimaja tähistab tänavu 65. aastapäeva.