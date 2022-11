Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti tipprallisõitja Ott Tänak tõenäoliselt ei tea, et Järva-Jaani amatöörralliennustaja Riina Seire uskus temasse WRC Jaapani etapil sedavõrd, et teenis just Tänakule ennustatud teise koha eest ennustusplatvormil WRC Fantasy korralikud punktid, säilitas liidrikoha ja võitis läbi hooaja kestnud ülemaailmse ennustus­võistluse. Tulihingelised rallifännid, kes hasartselt ennustustes osalevad ja püüavad autoralli-maailmameistrivõistluste etappide võitjaid iga hinna eest ette aimata, pööritaks tõenäoliselt silmi, kuuldes, et seesama Riina Seire ei käi ühelgi rallil ning ennustab pigem kõhutunde ja isikliku sümpaatia kui ralli­teadmiste pealt. «Eks see ennustamine olegi üks õnne asi. Rallispordis veel eriti,» sõnas ta.

* Viimased kaks aastat on vajutanud kultuurielule omamoodi pitseri ning kultuurikeskuste ja rahvamajade ürituste kalendrid on olnud koroonakriisi tõttu hõredamad. Sel põhjusel pole rahvas saanud lustida ka jõulu- ja aastavahetus­pidudel, mis on kas olnud piirangutega või hoopis ära jäänud. Tänavu võib pidurõivad kapist välja otsida ja tantsukingad läikima lüüa, sest aastavahetuspeod ootavad­. Koeru kultuurimaja saatis teabe aastavahetuspeo kohta välja eelmise nädala teises pooles. «Meil on maja täis!» ütles kultuurimaja juht Eva Linno juba sel teisipäeval. See tähendab, et piletid on välja müüdud ja 30. detsembril löövad peol tantsu need, kes küllaltki kiiresti reageerida jõudsid.