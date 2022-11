Järvamaal oli keskmine palk 1426 eurot ja see on aastaga tõusnud kõigest 21 eurot. Kui võrrelda aga 2020. ja 2021. aasta kolmanda kvartali keskmist palka, siis tõusis see Järvamaal 122 eurot.

Maakondade võrdluses on Järvamaa tõusnud neljandale kohale. Ülekaalukalt on suurim keskmine palk Harjumaal – 1826 eurot. Tartumaal on see näitaja 1651 ja Viljandimaal 1438 eurot.