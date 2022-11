Minister: peame vältima Kesk-Eesti ääremaastumist

„Nii tugev, kui on elu Eestimaa südames, nii hästi läheb ka Eestis tervikuna. Me peame aitama sel südamel elavalt tuksuda, nii et ka Kesk-Eesti piirkond oleks atraktiivne elupaik nii täna kui homme,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Me oleme harjunud pigem mõtlema, et äärealades on väljakutsed elanike arvu püsimisega, ent tegelikult seisavad samasuguste muredega silmitsi ka Eestimaa keskel paiknevad omavalitsused – Paide, Järva ja Türi. Omavalitsused ja riik saavad koostöös leida lahendusi, kuidas panustada piirkonna arengusse ning aidata kaasa selle elujõulisusele. Lisaks töökohtadele, lasteaia- ja koolikohtadele ning kaasaegsele ja mugavale taristule, annab Kesk-Eesti piirkonnale tugevust juurde turvatunne vajadusel lähedal olevast kvaliteetsest arstiabist Järvamaa haiglas,“ sõnas Solman.

„Järvamaa haigla pole mitte üksnes regionaalsel tasandil oluline, vaid on väga oluline Eestile tervikuna. See on mitmes mõttes meie tagala, pakkudes tuge nii koroonakriisi kui julgeoleku vaatest. On rõõm näha, et Järvamaa haiglal on peagi valmimas uus kaasaegne juurdeehitus, mille ehitamist toetab ka riik ja Euroopa Liit. See annab haigla meditsiinikvaliteedile hoopis uue hingamise ja paremad võimalused.“