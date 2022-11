Viking Window mängijate hea emotsioon muutus nädalaga halvaks

Mängupilt ei paranenud ka teisel veerandil kui viie minuti möödudes oldi juba 15 punktiga kaotusseisus. See oli Viking Window mängijaile šokk ning kindel märk, et on viimane aeg ennast kokku võtta. Jõuliselt võitlesid nad end suuremast kaotusest välja kahandades kaotuse paari minutiga kaheksale punktile. Vastased ei lasknud end aga paidelaste edulainest heidutada ja võitlesid punkte tagasi. Pallilahing oli tuline ja veel poolteist minutit enne poolaja lõppu oli Paide taga viie punktiga, kuid SKNord/Cramo suutis siiski lõpuminutitel olla resultatiivsem ning puhkepausile minnes oli Viking Window taga üheksa punktiga ehk 34:43.