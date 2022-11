Päkapikud pakkisid jõuluvana Preediku kodus 1500 kommipakki

Preedik rääkis, et kui seni on ta jõulude ajal rõõmustanud Järva valla lapsi, siis tänavu jõuab ta ka Paide ja Türi linna. “22. detsembril alustan Imaveres Tikupoisi juures ja terve päeva liigun ringi Järva vallas. 23. detsembril sõidan Paide ja Türi linnas,“ selgitas Preedik. „Paides ja Türil tiirutan lihtsalt mööda linna ringi ja kui lapsi kohtan, siis jagan neile kommi. Kui kohtan lapsi Paide ja Türi vahel, siis saavad nemadki paki. Seega sealkandis elavad lapsed võiksid 23. detsembril hästi palju õues olla, et me ikka kokku saaksime.“