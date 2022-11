Türil elab veerandsada inglit

Üldist habrast majanduskeskkonda on Edvinas Volkase sõnul tänavu tunnetamas üha enam peresid ja seda on näha ka erinevatest Eesti paikadest tulnud kingisoovidest.

"Just sellistel hetkedel saame kaasinimestena olla abiks ja panustada nende laste pühadesse, kel muidu jõulukingid saamata jääksid. Inglipuud laste jõuluunistustega asuvad 48 Maxima kaupluses üle Eesti ning üks puu on ka Maxima peakontoris, et ka meie kontoritöötajad omaltpoolt lastele jõulurõõmu valmistada saaksid," lisas Maxima Eesti tegevjuht.

Maxima on iga-aastase Inglipuu kampaania raames teinud juba pikalt koostööd Eesti lasterikaste perede liiduga, millesse kuuluvad kolme ja enama lapsega perekondi kõikjal Eestis. Nii on kõrvuti kohalike omavalitsuste abiga kogutud laste soovidega kingisaajate hulgas ka ligi 544 suurperest pärit last. "Väga paljudes peredes on laste kingisoovid väga praktilist laadi - talveriided või -jalatsid, koolitarbed. Aga ka arendavad mänguasjad, kaisukarud, autod-nukud," kirjeldas ELPLi president Aage Õunap laste soove.