Paide Linnameeskonnaga liitub kompromissitu võitleja

Universaalse oskustepagasiga, karjääri vältel ka ääreründajana mänginud Juhkam lausus liitumise järel, et tuleb Paidesse suurima rõõmuga. “Paidest näidati minu vastu huvi üles juba tänavuse hooaja lõpuosas ning haarasin võimalusest suure heameelega kinni,” kinnitas ta.

“Linnameeskond on end sümpaatselt oma rida ajades võidelnud Eesti tippklubide hulka, mistõttu on minu jaoks tegemist tugeva edasisammuga karjääris ning võimalusega, mida olen kaua oodanud,” lisas Juhkam. “Muidugi on mul Paidega ka omajagu emotsionaalset sidet, mis tegi otsuse langetamise veelgi lihtsamaks. Ootan hooaja ettevalmistuse algust ning meeskonnaga liitumist suure põnevusega, seda enam, et tiimis on juba ees mitmeid endisi meeskonnakaaslasi Viljandi aegadest. Let’s go, Paide!” lõpetas ta.

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams lausus, et on Juhkamiga lepinguni jõudmise üle väga rahul. “Gerdo on suure kõrgliigakogemusega mängija, kellel on lisaks väga head liidriomadused,” kõneles Kams. “Kompromissitu võitlejana toob ta meie kaitseliini juurde nii füüsilist võimekust kui meeskondlikku sügavust. Tere tulemast tagasi sünnilinna, Gerdo!”

Möödunud hooajal Tartu Tammekas 32 Premium liiga mängu pidanud ja kaks väravat löönud Viljandi Tuleviku kasvandik Gerdo Juhkam on Premium liigas kokku pidanud 184 mängu, milles on löönud kaheksa väravat. Paide Linnameeskonna eest mängis ta ka 2016. aastal, mil esindas Järvamaa esindusklubi neljas kohtumises. Ajavahemikul 2013-2014 kuulus Juhkam Tallinna FC Flora ridadesse, kus mängis duubelmeeskonnas. Ta on 11 korral esindanud Eesti U-21 koondist ning kahel korral mänginud U-23 koondise eest.