Valgehobusemäel saab juba talverõõme nautida

Valgehobusemäel pandi lumekahurid esimest korda tööle juba möödunud nädala lõpus ja hetkel käib lumetootmine pausidega. Põhjuseid selleks on mitmeid – sobivate külmakraadidega ilma napib, samuti on vähe ka lumetootmiseks vajalikku vett, ning elektrihinnadki on püsivalt kõrged ehk lumetootmisel tuleb tänavu olla eriti tark ja säästlik.