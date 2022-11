Riik asub edendama rohetehnoloogiaid

„Rohepöördes on kahtlemata oluline rohetehnoloogiate arendamine, sest nii saame vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja enda tervisele, aga ka edukalt toime tulla ressursitarbimise, madala energiatõhususe ja materjaliringluse tagamisega,“ sõnab KIKi arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg. „Seetõttu on riigil taaste- ja vastupidavusrahastust käivitamisel arenguprogramm iduettevõtetele, mis aitab neil arendada rohetehnoloogilisi lahendusi alates ideekorjest kuni investorküpse iduettevõtteni,“ sõnab ta.

KIKi roheinnovatsiooni projektijuht Laura Gredzens selgitab, et kuni 2026. aastani toimub Eestis viis erinevat arengukiirendit rohetehnoloogia ettevõtetele ning juba järgmise aasta teises pooles on plaanis avada ka taotlusvoor prototüüpide arendamiseks ja tehnoloogiate katsetamiseks. „Kiirendid tehakse viies erinevas valdkonnas. Selle hankega otsime tegijat just materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamise teemal. Teistes valdkondades kuulutame hanked välja juba peatselt,“ lisab ta.