Eesti eraldas 50 000 eurot Ukraina humanitaaralgatusele „Vili Ukrainast“

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Venemaa agressioonil Ukraina vastu tugev mõju ka paljudele piirkondadele väljaspool Euroopat. „Me teame, et Venemaa sõda Ukrainas mõjutab toidujulgeolekut ja tõstab toidu hinda, mis omakorda suurendab nälga ja süvendab inimeste kannatusi nii Aasia kui ka Aafrika riikides,“ ütles Reinsalu. „Eesti on eraldanud Ukraina humanitaaralgatuse toetamiseks 50 000 eurot,“ lisas ta.

Reinsalu ütles, et teha seda täna, holodomori mälestuspäeval, on eriti sümboolne. „Ukrainlased seisid 90 aastat tagasi vastu julmale rünnakule enda ja oma lähedaste elule ning teevad seda ka nüüd, vapralt meie kõigi heaolu kaitstes,“ ütles minister. „Rahvusvahelise üldsuse kohus on Ukrainat igakülgselt toetada, kuni sõda on võidetud, ja kindlustada, et ükski Ukrainas toime pandud kuritegu ei jääks karistuseta,“ rõhutas Reinsalu.