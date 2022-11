Enam kui 10 000 Järvamaa inimest kimbutab pikaajaline haigus või terviseprobleem.

Arstikabinet. Foto on illustratiivne.

2021. aasta rahvaloenduse andmetel on hinnanguliselt kolmandikul elanikest mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem. Seda on 2 protsendipunkti võrra rohkem kui eelmise, 2011. aasta loenduse ajal. 28%-l rahvastikust on igapäevategevus mõne terviseprobleemi tõttu piiratud.