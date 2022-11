Hinnavõrdlus: Soomes maksab vähemalt naps Eestist ikka 2-3 korda rohkem

Odavpoodide keti A1000 Market juhi Tarmo Lauringu sõnul räägitakse viimasel ajal järjest enam, et Eestis on toiduained kallimad kui Soomes, siis tegelikult see siiski nii veel pole ning osade toodete puhul on vahe endiselt väga suur – näiteks maksab alkohol üle lahe 2-3 korda enam.