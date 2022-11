Innovatsiooniliidrite Klubi tutvustas Innovatsioonitrepi projekti

"Innovatsioonitrepp on töövahend ettevõtetele, mille abil saab hinnata ettevõtte olukorda ja panna paika tegevusplaan, et ehitada üles ettevõtte innovatsioonivõimekus, luues sellega pikaajalise konkurentsieelise," kirjeldas projekti Mart Maasik, Innovatsiooniliidrite Klubi nõukogu liige.

Innovatsioonitrepp jagab ettevõtted viiele arengutasemele vastavalt ettevõtte uuenduslikkuse astmele. See aitab ettevõtjal mõista, mis tasemel ta on ja millist abi ning teenuseid ta edasiseks arenguks vajab. Innovatsioonitrepp 2.0 prototüüp on valmis ja klubiliikmetel on seda võimalik juba ka rakendada, et testida oma ettevõtte innovatsioonivalmisolekut. Selleks tuleb täita küsimustik, mille põhjal kaardistatakse ettevõtte olukord ning näidatakse suunad, kuhu on võimalik edasi liikuda.