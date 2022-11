3. detsembril toimub üle-eestiline avatud teadusringide päev

Kokku avab oma uksed ligi 50 teadusringi üle Eesti ning valikus on mitmeid erinevaid tegevusi nagu robootika, programmeerimine, looduse uurimine, seiklusmängud, meisterdamine, füüsika ja keemia katsete tegemine, loodusmatkad ning palju muud. Ringidesse on vajalik eelregistreerimine, kuid osalemine neis on tasuta. Rohkem infot ja registreerimine – www.huviring.ee.

Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhi Heilo Altini sõnul annavad just teadusringid lastele vajalikud tulevikuoskused, küll aga kipuvad need ringid populaarsemate hobide nagu korvpall või koorilaul varju jääma.

„Huvialade valik noores eas on väga oluline tuleviku mõjutaja ning noortel peab olema võimalus proovida ja kogeda oma arenguteel erinevaid võimalusi. See päev toob just LTT-valdkonna huviringid ja nende olulisuse paremini nähtavale ning annab avastamisvõimalusi igas vanuses noorele,“ lisas Heilo Altin.

Ka sel korral saavad toimuma mitmed traditsioonilised keemia, füüsika- ja robootikaringid üle Eesti, kuid lisaks uuritakse näiteks Pernova Loodusmajas Pärnumaal, kuidas leida metsast toitu ehk mida võib metsas eksimise korral süüa, mida mitte õpitakse tegema ise veefiltrit, et saada puhas joogivesi ning kuidas metsas eksimise korral ellu jääda ja abi kutsuda. Samuti oskavad lapsed päeva lõpus teha ise vikerkaart ja luua erinevaid valgusefekte. Võrus saavad noored õppida arvutimänge tegema ning vooluringi looma. Tartu loodusmajas tutvutakse loomade põneva maailmaga ning Roius sõidetakse ühiselt ühele eriti põnevale pimedaseiklusele, kus liigutakse valguslaternatega, uuritakse pimedat metsa, kuulatakse metsa hääli ja peetakse koos maha üks kosutav matkapiknik. Lääne-Virumaal saadakse osa loodustarkustest, uuritakse veekogusid ja Ida-Virumaal õpitakse keskkonnasäästlikku eluviisi ja meisterdatakse puidust laulvaid karpe. Harjumaal ehitatakse iseliikurit ja õpitakse 3D pliiatsiga 3D modelleerimist ning minnakse loodusesse räätsamatkale ja uuritakse sealset elukeskkonda, matkatakse Balti klindil ning õpitakse järsakutest üle ronima ja sealt köiega laskuma. Rohkem infot erinevate maakondade ringide ja tegevuste kohta leiab veebist.

Avatud teadusringide päev toimub sel aastal juba neljandat korda. Eelmisel aastal toimunud avatud teadusringide päeval osales pea 500 last ja noort üle Eesti.