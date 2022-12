Järvamaad ootab ees kõigi aegade erilisem aastavahetus

Tulevärgi ärajätmisest on sel sügisel teatanud teiste seas ka Tallinn, Tartu ja Rakvere. "Linnavalitsus on seda meelt, et kokkuhoiumeetmete ja kallinevate hindade valguses pole mõistlik raha ilutulestiku peale kulutada," vahendas Paide linna avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm.