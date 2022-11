Noored pakkusid Ülemiste keskuses toimunud õpilasfirmade laadal eriilmelist kaupa

MEKA ellu kutsunud Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse projektijuht Gerli Veeleid sõnas, et esimese MEKA korraldamise ajal ei toimunud noortele mõeldud laatasid eriti palju või need olid mõeldud ainult erinevates piirkondades kohalikele noortele osalemiseks. “Sealt tärkas ka meie soov pakkuda võimalust koguneda üle Eesti kokku ja seda juba suuremal pinnal, et kõik mugavalt ära mahuks. Nõnda pakume noortele võimalust suhelda klientidega näost-näkku, tutvuda teiste firmadega, tunnetada heas mõttes konkurentsi ning toetada alustavate ettevõtete müüginumbreid.”

Veeleid lisas, et huvi MEKA vastu on olnud kõikidel aastatel väga suur. Õpilasfirma ei paku kõigest loomingulist väljundit, vaid annab olulised oskused, mida on tarvis elujõulise ettevõtte loomiseks. “Olgu selleks siis projekti- või ajajuhtimine, äriplaneerimine, läbirääkimisoskused, finantskirja- või müügioskused,” kirjeldas ta.

Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuhi Tiia Nõmme sõnul oli tegemist olulise üritusega, kust hea õnne korral võib välja kasvada meie järgmine ükssarvik. Ta lisas, et aastast aastasse on näha, kuidas noorte jaoks on oluline mõelda keskkonnale meie ümber, olgu selleks siis riidejääkide taaskasutus või täidetavate deodorantide valmistamine. “Peame ettevõtjatena iga päev mõistma, kuidas meie vastutustundlikest valikutest ja tegudest sõltub jätkusuutlik elukeskkond.”