Elisa 5G võrk levib üle Eesti ja katab juba tänaseks pool rahvastikust

Elisa tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli sõnul on Elisa jõudnud 5G arengus märgilise verstapostini – pool rahvastikust on kaetud 5G levialaga 3500Mhz sagedusalal. “Veel käesoleva aasta sees võtab Elisa kasutusele ka äsja oksjonil võidetud 700 MHz sageduse, mis suurendab veel oluliselt 5G katvust,” kinnitas Polli. “Uus 5G sagedus võimaldab Elisal 5G levi viia sel aastal veelgi enamate inimesteni üle Eesti ja eriti maapiirkondadesse. Tavakasutajale toob 700 MHz keskmiselt 50 Mbit/s kiirusega ühenduse palju suurema leviala ulatuses, parandades oluliselt mobiilse interneti kiiruseid piirkondades, kus seni jäid need alla kümne megabiti sekundis.“