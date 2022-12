Koduseadmete paigutamine: kuhu käib pesumasin ja kas kuivati võib selle peale panna?

Samsung Eesti koduseadmete valdkonna tootekoolitaja Alari Pennar toob välja olulisemad põhitõed, mida koduseadmeid ruumis paigutades silmas pidada.

Kuivati pesumasina peal

„Lihtne vastus on jah, seda võib teha. Siiski tuleb siin mõnda asja meeles pidada. Esiteks ei tohiks kuivatit asetada lihtsalt pesumasina peale, vaid nende vahel peaks olema eraldi riiul või muu vahelüli. Samsungi BESPOKE pesumasinatele ja kuivatitele on üksteise peale asetamiseks võimalik osta spetsiaalne kinnitus, mis laseb seadmeid üksteise peale panna. Kui kuivati lihtsalt niisama pesumasina peale asetada võib see jääda ebastabiilseks, mis on ohtlik,“ sõnas Pennar.

Lisaks tuleb Pennari sõnul arvestada seadmete suuruseid. Kui kuivati on pesumasinast suurem, ei saa seda pesumasina peale panna. Seega tuleks kasutajal enne kontrollida, kas tema seadmed on selleks sobivad. Kui vajalik kodutöö on tehtud, võib kuivati pesumasina peale panemine olla hea viis pesuruumis ruumi säästmiseks.

Pesu jaoks eraldi ruum

Pesumasina ja kuivati jaoks peaks Pennari sõnul olema kodus ruum, mis on köögist eraldi. „See ei tähenda, et pesumasin peab üksinda eraldi toas olema, vaid et pigem võiks see paikneda mõnes muus ruumis, mitte köögis nagu on mõnedes kodudes tavaks. Nii saab hoida tegevused kodus eraldi ja ei teki segadust kui inimene peseb pesu ja teeb süüa samal ajal,“ sõnas Pennar.