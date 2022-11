Muuseumi õu muutus väikeseks jõulumaaks

Jõulupuu all laua taga istuvad Heli Kõiv ja Rita Ruiso ütlesid naeru kihistades, et ei teagi, kas paarist lonksust hõõgveinist või maha sadanud lumest, kuid jõulutunne on neile hinge pugenud. «Tõesti väga tore ettevõtmine! Tahame neid Wittensteini inimesi kohe väga kiita, et nad sellise toreda ürituse siin on korraldanud,» ütles Kõiv.