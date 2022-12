Detsembrist saab esitada kalastuskaardi taotlusi järgmiseks aastaks

Kõige mugavam ja kiirem on taotleda kalastuskaarti veebilehelt kalaluba.ee . Taotleja saab keskkonda sisse logida kas ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID vahendusel. Kalastuskaardi soetamiseks peab veebilehe kalaluba.ee klõpsama valikul „kalastuskaart“, seejärel tuleb valida püügivahend, sobiv maakond ja veekogu. Kindlasti tuleb ära märkida püügi alguskuupäev ning arvestada sellega, et juba ostetud kalastuskaardi kehtivuse perioodi ei ole võimalik muuta ega ka kalastuskaarti kehtetuks tunnistada. Kalastuskaardi eest on võimalik maksta kohe pärast taotlemist internetipangas või krediitkaardiga.

Veebis saab kalastuskaardi osta ainult endale. Keskkonnaametis kohapeal saab kalastuskaardi taotluse üle anda ka teise isiku eest. Selleks on nõutav taotleja kirjalik volikiri. „Põhjus on selles, et lisaks kalapüügiõigusele võetakse kalastuskaardiga ka kohustus esitada püügiaruanne. Me ei tohi lubada sellist olukorda, kus keegi võtab näiteks teise teadmata talle püügiaruanne esitamise kohustuse, mis võib endaga kaasa tuua ka rahalise karistuse. Seetõttu peame kindlalt veenduma, et kalastuskaardi ostja on seda tõepoolest soovinud,“ selgitas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja.