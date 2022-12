LHV kliendid saavad esimesena Eestis kasutada tuttuusi sularahaautomaate

„Uute sularahaautomaatide kasutajate jaoks on parandatud tehingute kiirust ja turvalisust. Kauaoodatud täiendusena on uutel automaatidel ka kontaktivaba kaardilugemise võimalus. See tähendab, et pangakaarti sisestama ei peagi, vaid automaadi kasutamiseks piisab ka sellest, kui kaasas on Apple Pay või Google Pay võimalusega telefon. Samuti on uutel automaatidel selgemini loetav suur ekraan ning see on lastele ja piiratud liikumisvõimega inimestele paremini ligipääsetav,“ ütles LHV jaepanganduse juht Annika Goroško.