Energiaturu ülevaade: Euroopas jätkub arutelu gaasituru reguleerimise osas, kuid mõju elektriturule pole veel selge

Möödunud neljapäeval märkis Euroopa Komisjon, et 1. veebruariks peab gaasihoidlate täituvus olema vähemalt 45%, et tulla toime Venemaa tarnete lõppemisega seotud riskidega ka järgmisel aastal. Keskmisest soojema talve puhul ärgitatakse hoidlate täituvust saavutama tasemel 55%. Lisaks kehtestas komisjon siduvad täituvuse vahe-eesmärgid maiks, juuliks ja septembriks, et tagada valmisolek järgmiseks talveks. Gaasisektor aga kardab, et avalikud siduvad eesmärgid võivad viia gaasihindade järsu tõusuni.

Kui alanud talveks on Euroopa gaasitarned suure tõenäosusega kindlustatud, siis pikas perspektiivis on põhjust muret tunda. Odava Vene maagaasi asendamiseks mõeldud veeldatud maagaasi (LNG) maailmaturul toimuv viitab sellele, et Euroopat ootab ees mitu aastat energiaebakindlust ja karmi konkurentsi tarnete pärast. Enne 2026. aastat algavad pikaajalised LNG lepingud on peaaegu täielikult välja müüdud ja uute tootmisvõimekuste loomine võtab aega, näitas maailma suurima LNG importija Jaapani tehtud uuring. 30% maailma LNG toodangust müüakse lühiajalisel turul, kus hinnad on juba praegu kolm korda kõrgemad kui pikaajalisel turul. Nõudluse järsk kasv aga kergitab järgmise kolme aasta jooksul konkurentsi ja hinda sel turul veelgi. Aasias kerkis LNG börsihind kõrgemaile tasemele pärast oktoobri algust. Eelkõige kardetakse häirete pärast tootmises ja külmade ilmade põhjustatavat nõudluse kasvu.