Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolid ootavad riigilt lisarahastust tervishoiualasele kõrg- ja kutseharidusele

Kohtumisel leiti, et tervishoiukõrgkoolide senine rahastamine on ebapiisav täitmaks tervishoiu valdkonna vajadusi spetsialistide koolitamisel. Kuigi Haridus- ja Teadusministeerium on viimastel aastatel konsensuslepingust* tulenevalt oluliselt panustanud tervishoiukõrgkoolide rahastamisse, on paraku jäänud püsima rahastamisreformist tulenev madal rahastus üliõpilase kohta. Statistika põhjal on tervishoiukõrgkoolide rahastamine üliõpilase kohta teiste kõrgkoolidega võrreldes madalaim ning ainuõige oleks tõsta tervishoiukõrgkoolide tegevustoetuse üliõpilase kohta vähemalt kõrgkoolide keskmisele tasemele.