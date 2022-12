Jõuavad ringlusse Ukrainale pühendatud 2eurosed mündid

„Sellest nädalast hakkab Ukrainale pühendatud 2eurone münt jõudma poodide kaudu inimeste kätte Eestis, aga ka mujal Euroopas. See münt tuletab meelde, et vabadus on ülim väärtus, millel on väga kõrge hind. Ukraina kaitseb tänases sõjas oma inimeste elu hinnaga kogu euroopaliku kultuuriruumi ühiseid väärtusi ning meie ülesanne on neid selles jätkuvalt toetada,“ rääkis Eesti Panga president Madis Müller. Ta lisas, et Eesti Pank otsustas Ukrainale ja vabadusele pühendatud 2eurosed kiirkorras sel aastal vermida eelkõige seetõttu, et toetada omalt poolt rahaliselt Ukraina keskpanka, et nemad omakorda saaksid abi suunata just sinna, kus seda kõige enam vaja. „Oleme tänulikud kõigile inimestele, kes on suvel müügile tulnud mündikaardi ostuga juba oma panuse andnud. Toetajaid on olnud üle maailma ja esimene, 350 000 euro suurune annetus ka tehtud. Sellele tuleb kindlasti lisa, sest heategevuslik müük kestab,“ lisas Müller.