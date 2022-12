2022. aasta postmark on „Au Ukrainale!“

„Postmargid on olulised sümbolid ja sõnumikandjad. Me elame murrangulisel ajal ning see postmark peegeldab neid pöördelisi sündmusi, andes väga selge ja olulise sõnumi. „Au Ukrainale!“ kannab rahusõnumit ja on sümboolne toetusavaldus Ukrainale võitluses iseseisvuse eest,“ ütles Mart Mägi. „See postmark anti välja erakorraliselt ja väga kiiresti paljude inimeste ühistööna vaid üks kuu pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, 24. märtsil.“