Aeg minna teisest sambast pensionile, disaini oma pension ise

Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov kirjutab rahandusministeeriumi blogis, et nii on võimalus teisest sambast pensionile jääda praegu kõigil sambaga liitunuil, kel on vanust 60 aastat või rohkem. Muidugi ei ole kohustust pensionile jääda, kui vanus kukub. Pensionile minekut võib edasi lükata nii kaua kui soovi ja võimalust on, raha kogumist jätkata ja nii oma pensionit suurendada. Sama kogutud summa juures tähendaks teisest sambast tähtajalisele pensionile jäämine 2022. aastal näiteks 65-aastaselt 23,5% võrra suuremat kuist pensionit kui saaks 60-aastaselt pensionile jäädes. Kui samal ajal käia veel tööl edasi ja jätkata sissemakseid teise sambasse, tuleb vahe pensionis veel suurem.