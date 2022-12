Uuring: lapsevanemad piirduvad lastele liiklusreeglite õpetamisel tihti rääkimise, mitte teekonna läbi käimisega

Üle poole testis osalenutest vastas, et lapse kooliteele jäävad erinevad teeületuskohad, nende hulgas ka reguleerimata ülekäigurajad. Seal juhtuvadki kõige tihemini õnnetused nii täiskasvanute kui ka lastega. Transpordiameti kogutud statistikast selgub, et enamik ööpäevas registreeritud alla 15-aastaste laste osalusel juhtunud õnnetustest toimuvad päeva teises pooles vahemikus 15-19, kui kooliväsimus ja pingelangus on võimust võtnud. Kõige levinum lastega seotud liiklusõnnetuste põhjus on laste sõiduteele jooksmine.

„Nii jalakäijad kui ka autojuhid kipuvad harjumuspärasel marsruudil n-ö autopiloodil liikudes ohtusid alahindama ning on ninapidi samal ajal hoopis nutitelefonis, kuulavad klappidest muusikat või lobisevad sõbraga põnevast päevast. Kahjuks teame kõik, kes jalakäija ja autovahelises õnnetuses enim kannatada saavad, seepärast on aasta pimedaimal ajal oluline meelde tuletada ohutu liiklemise põhitõed nii lastele, täiskasvanutele kui ka autojuhtidele. Arvestades, et üle 60 protsendi lastest läheb kooli jalgsi, ühistranspordiga või kergliikuriga, siis tasub autojuhtidel olla eriti hoolas just koolide ümbruses, reguleerimata ülekäikudel tuleb just pimeda ja libedaga tähelepanelikum olla ning kollane foorituli tähendab ikka üldjuhul seda, et gaasi asemel tuleb pidurit vajutada,“ paneb Gilden autojuhtidele südamele.