Koolituskursus toob kunagised tervishoiutöötajad tagasi erialasele tööle

Kursusele on oodatud kunagi õe, ämmaemanda või velskri õppe läbinud inimesed, kes ei ole registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris, aga ka need registreeritud õed ja ämmaemandad, kes ei ole alates 2015. aasta 1. veebruarist Eesti tervishoiuteenuse osutaja juures õena töötanud. Õppetöö toimub poole aasta jooksul sessioonidena, tänu millele saab koolitusel osaleda töötamise kõrvalt. Kõikidele osalejatele makstakse stipendiumi, koolitust rahastab Sotsiaalministeerium. Kursuse lõpus, teooria- ja praktikaeksami sooritamise järgselt kantakse osalejad tervishoiutöötajate registrisse ning neil on võimalik naasta erialasele tööle tervishoidu.

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on „Õed tagasi tervishoidu“ olnud tänu erinevate osapoolte heale koostööle edukas projekt. „Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolid on teinud tänuväärset tööd projekti vedamisel. Aastate jooksul oleme tervishoidu tagasi saanud üle 200 õe ja iga õde Eestis on hindamatu väärtusega,“ ütles minister Peep Peterson. „Tunnustan ka õdesid, kes on võtnud või plaanivad võtta ette tee ja läbida koolitus ning soovivad taas töötada sellel tähendusrikkal kutsealal.“

“Õendus on praeguseks ajaks kujunenud ühiskonnas väga tunnustatud ja austatud kutsealaks ning õed on hädavajalikud spetsialistid tervishoiusüsteemi asjakohaseks toimimiseks,” tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse ja ämmaemanduse osakonna juhataja Ireen Bruus. “Õdedest on Eesti tervishoius märkimisväärne puudus ning seetõttu on töökoht tervishoius riiklikus tervishoiutöötajate registris registreeritud õdedele tagatud. Õdede töövaldkond on mitmekülgne, õdesid on puudu tervishoiusüsteemi igal tasandil. Seetõttu saab õena töötamiseks valida just endale sobiva töövaldkonna ja tasandi.”

Küll aga peaks Bruusi sõnul “Õed tagasi tervishoidu” õppeprogrammi kandideerija enda jaoks läbi mõtlema, kas ta soovib päriselt inimestega töötada – aidata pühendunult kaasa inimeste tervise edendamisele ja parandamisele –, sest see tahe on kvaliteetse õendusabi alus. Kui jah, on õppeprogrammi läbimisel ainulaadne võimalus registreerida ennast õeks tervishoiutöötajate riiklikus registris ning seeläbi võimaldada endale töö mitmekülgses, stabiilses ja ühiskonnas väärtustatud töövaldkonnas, lisas ta.