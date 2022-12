Ohuteavituse uuringus osalejad saavad sel nädalal esimesed testsõnumid

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd ütleb, et ehkki ohuteavituse testsõnumid saadetakse ainult uuringusse registreerunud ja testsõnumitest teadlike inimeste telefoninumbritele, on võimalike ehmatuste ärahoidmiseks oluline käimasolevast uuringust võimalikult laialt teada anda. „Mobiiltelefon on privaatne asi, kuid võib siiski juhtuda, et näiteks laual olevale telefonile saabunud sõnumit märkab ka inimene, kes uuringust ei tea. Võimalike valestimõistmiste vähendamiseks on sõnumite ette kirjutatud TEST ning rõhutame veel kord üle, et tegelikku ohtu testsõnumite saamise ajal piirkonnas ei ole ja inimesed ei pea ohutuse pärast muret tundma.“